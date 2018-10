Una serata di festa e musica popolare in memoria del Professore Mario Ritrovato

Saranno 4 i gruppi ad alternarsi sul palco: Sud Folk, Mulieres Garganiche, Frizzicaroli e i cantori di San Giovanni Rotondo tutti profondamente legati al Professore Ritrovato, studioso di tradizioni popolari, nonché autore di numerose pubblicazioni sulla storia di San Giovanni Rotondo, il suo dialetto e le sue antiche tradizioni.

La serata patrocinata dal Comune di San Giovanni Rotondo vedrà anche la partecipazione di ex alunni della scuola media statale Alessandro De Bonis dove il Professore insegnava Scienze matematiche e di ex partecipanti al gruppo folk I Castellani, costituitosi proprio per volontà di Mario Ritrovato e Michele Rinaldi nel 1989.

Il gruppo folk I castellani è stato uno dei progetti educativi più importanti messi in atto a San Giovanni Rotondo che ha saputo conciliare la trasmissione alle giovani generazioni di quel patrimonio intangibile che sono le tradizioni popolari, con un aspetto più ludico e gioviale. Il Gruppo si è esibito in tutta Italia vincendo premi per le novità portate in campo delle ricerche sulle tradizioni popolari presentate anche in forma diretta con l’ausilio del teatro. Il Professor Ritrovato scomparso 10 anni fa, ha lasciato per questo un grande vuoto ricolmato dall’affetto di tutta quella rete umana che negli anni ha tessuto e che sabato gli renderà omaggio.

“Trasformare un anniversario in una festa è stato il nostro obiettivo principale oltre che rendere omaggio ad un amico indimenticabile – racconta Franco Gorgoglione tra gli organizzatori della serata assieme ad Alberto Seri, Mimmo Lecce, Matteo Merla, Alessandro Barbano e professore Giuseppe Cassano. Quello che ci ha sempre infuso il professore Ritrovato è la passione per questa terra, il Gargano, della sua musica e tradizione. Lui per tutta la sua vita l’ha voluta trasmettere ai più giovani e sabato non sarà altro che una celebrazione di tanti anni meravigliosi passati assieme”.