A Cerignola è tempo di "Magie di Natale"

“L’Associazione SOS Cerignola”, il 6-7-8 e il 14-15 dicembre, organizza “Magie di Natale 2019” quinta edizione con la collaborazione del CSV Foggia. Scenario della magica atmosfera natalizia, sarà Palazzo delle culture (Ex-Tribunale), polo nascente di cultura arte ed eventi di Cerignola. Ci sarà un selezionato mercatino di prodotti prettamente natalizi e autoprodotti per dare spazio ad espositori locali e non di mostrare le proprie eccellenze. Qui, verrà anche allestita la Casa di Babbo Natale, dove troverete elfi, truccatrici, e ci divertiremo insieme in giochi prettamente natalizi come la tombola, o daremo spazio alla fantasia con i laboratori e giochi a tema natalizio, con tante sorprese e tanto divertimento per i più piccini. Nella Casa di Babbo Natale, i bambini potranno imbucare la loro letterina direttamente nella grande cassetta postale o scriverla con l'aiuto degli elfi postini e delle nataline. In cambio, i bambini che imbucheranno la loro letterina riceveranno un “Certificato di aiutante Babbo Natale”. Chi volesse potrà scaricare e stampare la letterina direttamente dalla pagina Fb di Sos Cerignola. La casa di Babbo Natale, con all’interno la sua scrivania dalla quale risponde ai bambini di tutto il mondo, sarà avvolta dalle note delle più belle musiche natalizie di tutti i paesi, qui grandi e piccini lo incontreranno seduto sul suo trono e sarà possibile fare una foto ricordo con lui. Dedicheremo, inoltre, una giornata all’insegna della solidarietà. Infatti, la mattina del 15 dicembre apriremo la Casa di Babbo Natale, solo ed esclusivamente per i ragazzi diversamente abili del territorio, per loro ci sarà una mattinata all’insegna di laboratori ludico-creativi e tombolata, con l’intento di strappare anche semplicemente un sorriso ai bambini e ragazzi diversamente fortunati.

Il 6 dicembre SOS Cerignola, accenderà le sue luminarie e darà inizio alla magia del Natale, scendendo in campo per il secondo anno con l’iniziativa “Un albero inventato”. Gli alberi di Natale, verranno addobbati con le palline colorate, disegni, festoni che saranno realizzati dai bambini e ragazzi delle nostre scuole materne, elementari, medie e superiori, dagli Oratori cittadini e dalle Associazioni culturali, sociali, sportive, o che operano nella disabilità e da chiunque voglia allestire con noi il suo Albero di Natale e partecipare al pomeriggio di festa in un’iniziativa che li renda protagonisti delle nostre tradizioni. Ne verranno fuori degli alberi originali e solidali, che si è scelto di collocare all'ingresso del Palazzo delle culture(ex- tribunale), così da dare il benvenuto ed essere ben visibile a chi arriva a “Magie di Natale 2019". Un’iniziativa volta a incentivare la partecipazione attiva dei cittadini con l’obiettivo di sensibilizzare anche i bambini ed i ragazzi sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, del riuso e del riciclo. Questi Alberi di Natale, per noi di SOS Cerignola dovrebbero diventare il simbolo del voler fare a Cerignola, senza sprechi, riciclando ciò che abbiamo e creando con la nostra fantasia. Quest’anno la nostra “Onda Natalizia”, il famigerato corteo di ciclisti vestiti con l’abito da Babbo Natale e/o da Elfo, partirà alle 18:30 dal Palazzo delle culture (ex-tribunale) e avvolgerà in notturna la magia del Natale portando allegria e folkrore per le vie della città. Non mancheranno serate allietate da vari ospiti come quelle che vedranno protagonisti gli artisti di strada, fire show, magia, giocoleria, oltre all’esibizione del coro di voci e flauti delle classi di primaria dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco- Battisti”. Ricordiamo inoltre, la terza edizione della nostra iniziativa benefica “SOS dona un sorriso” dove all’interno dell’evento “Magie di Natale 2019”, sarà allestito uno stand dove verranno raccolti giocattoli nuovi e cibo a lunga conservazione, da donare a tutti i bambini e ai meno fortunati della nostra città. Chiaro obiettivo è di donare ai bambini e alle famiglie in stato di difficoltà un sorriso per Natale.

Spesso si parla della nostra città in negativo, ma eventi come "Magie di Natale 2019" provano come la nostra amata terra sia anche voglia di fare, di regalare attimi di gioia a tutti e dimostrare che una realtà diversa e pulita c'è. É necessario però rimboccarsi le maniche e partecipare attivamente alla vita di tutti i giorni, per dimostrare che la città, grazie a tutti i cittadini volenterosi, è viva e desiderosa di crescere ancora.