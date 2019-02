M’illumino di meno al Mat: visite guidate al buio al museo di San Severo

Su indicazione del Sindaco, avv. Francesco Miglio, detentore della delega al museo, la direttrice del MAT Museo dell'Alto Tavoliere di San Severo, dott.ssa Elena Antonacci, e l’intero suo staff (dott.ssa Anna Coppola, dott. Giuseppe Di Iorio, dott.ssa Valeria Fatone, dott.ssa Valentina Giuliani, dott. Graziano Urbano, dott. Antonio Vigliaroli) aderiscono anche quest’anno a “M’illumino di Meno 2019 - Ri-spengo le luci”, iniziativa di sensibilizzazione al risparmio energetico ideata e promossa da Caterpillar e Rai Radio2, organizzando in data 1° marzo delle visite guidate all’insegna del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

In particolare, rispettando il tema 2019 dell’economia circolare e del risparmio energetico, gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Padre Pio” di Torremaggiore saranno coinvolti nel pomeriggio in una visita guidata alle collezioni museali.

I giovani utenti e il personale docente saranno accolti in spazi museali predisposti con una modalità a bassa luminosità per aderire al meglio all’iniziativa di ampio respiro nazionale.

A seguito verranno realizzate "visite guidate al buio" curate degli operatori Volontari del Servizio Civile Universale 2019 “Cultura No Limits. Il Museo è anche casa mia” (Gabriele Boncristiano, Maria Novella d’Errico, Morena Fatone, Anna Friso), mirate a valorizzare il contenitore culturale e tutte le sue collezioni, dal patrimonio archeologico, all’Archivio Splash! Andrea Pazienza, ed infine alla Pinacoteca “L. Schingo”.

Il MAT Museo dell'Alto di San Severo, spegnendo le luci ed attuando visite guidate “a bassa luminosità”, vuol testimoniare il proprio interesse al futuro dell'umanità con un'iniziativa concreta, che, al di là dell'azione simbolica, vuole essere un momento di aggregazione, condivisione e compartecipazione della Comunità attiva e sensibile ai messaggi sociali del MAT.

Alla visita guidata “a risparmio energetico” potranno prendere parte gratuitamente tutti gli utenti che volessero partecipare.

Le visite guidate al buio partiranno in maniera ciclica dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (inizio ultima visita) di venerdì 1° marzo.

Le informazioni sull'evento nazionale M'ILLUMINO DI MENO 2019 sono disponibili al link https://www.raiplayradio.it/articoli/2017/11/Millumino-di-Meno-5f36dba8-24f8-4480-9235-080b2db021de.html

Contemporaneamente alle visite guidate al buio al MAT di San Severo, si spegneranno i principali monumenti italiani ed europei per tutelare con un gesto concreto, e non solo simbolico, il pianeta Terra: tra gli altri, la Torre di Pisa, il Colosseo, l'Arena di Verona, i palazzi simbolo d'Italia, quali Quirinale, Senato e Camera, e tante case dei cittadini.

Si spegneranno per M'illumino di Meno anche la Torre Eiffel a Parigi, il Foreign and Commonwealth Office a Londra e la Ruota del Prater di Vienna.

L'hashtag che il MAT di San Severo lancia per l'iniziativa è #ilMATsiIlluminaDiMeno.

Gallery