A Troia una giornata dedicata alle donne

Il Comune di Troia, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Troia, l’associazione “Fabbrica della Pace”, Proloco di Troia, associazione “Insieme per…” e MED (Museo Ecclesiastico Diocesano di Troia) organizza per il prossimo 8 marzo l’evento “Lotto con le Donne”, una giornata tematica interamente dedicata alla sensibilizzazione e al dialogo per la Giornata Internazionale della Donna.



Dalle 10.00 fino alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.30 sarà possibile visitare, presso il Chiostro di San Benedetto, la mostra “I diversi volti delle Donne”, cui farà seguito alle 12.30, in piazza De Pazzis l’evento simbolico “Voliamo Alto”, il lancio dei palloncini, cui sono invitati a partecipare tutti, dai più piccoli ai più grandi.

A partire dalle 17.00, saranno allestiti, in piazza Giovanni XXIII, numerosi gazebo per la distribuzione di materiale informativo e per donare una mimosa a tutte le donne presenti. Contemporaneamente, dalle 17.00, l’associazione “Fabbrica della Pace” proietterà filmati a tema “Donna Testimone di Pace” in piazza (presso l’Ufficio Turistico in caso di maltempo).



Dalle 18.00, sempre presso il Chiostro di San Benedetto, un momento di incontro con “Storie al Femminile”, un dialogo in cui le donne presenti si racconteranno, mettendo in luce percorsi di carriera, difficoltà e successi. Potranno intervenire liberamente per raccontarsi o fare domande tutte le presenti.

“La violenza di genere” spiega il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri “attecchisce nel momento in cui manca una cultura di genere. Per questo, un evento come quello odierno è fondamentale per tornare a stabilire quei margini di dialogo volti a rafforzare a quanti l’avessero dimenticato l’importanza e la forza delle Donne come elemento fondante della nostra società. Una comunità incapace di coglierne il senso, è una comunità destinata a schiantarsi contro i muri dell’intolleranza. Assieme al mio vicesindaco, l’assessore ai servizi sociali Antonio D’Apice, saremo personalmente presenti in piazza, per gridare con forza #lottoconledonne!”.

L'hashtag scelto per la giornata è #lottoconledonne, raccomandiamo a chiunque voglia condividere contenuti o foto dell'evento di includerlo, grazie.