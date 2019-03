"Les Mirables": un workshop intensivo su uno dei più grandi successi del teatro musicale

Un workshop intensivo di due giorni in cui i partecipanti lavoreranno su uno dei più grandi successi del teatro musicale degli ultimi 30 anni, “Les Miserables”

Tratto dal romanzo di Victor Hugo, LES MISERABLES è un racconto epico in cui passione e distruzione diventano una cosa sola con uno sfondo che presenta una nazione devastata da una violenta rivoluzione. Il musical non necessita troppe presentazioni. Les Miserables è stato visto in tutto il mondo da oltre 60 milioni di persone, in 42 paesi e tradotto in 21 lingue trasformandolo in uno dei musical più amati di sempre.

I partecipanti avranno modo di creare scene singole e di ensemble fino a lavorare su brani corali che vedano la fusione delle tre discipline: canto, danza e recitazione attraverso lo studio del copione e del vocal score originali guidati da uno dei personaggi più conosciuti del musical italiano, acopo Pelliccia (Evita, Billy Elliot, Peter Pan, Happy Days, Fame).

A tutti i partecipanti verrà fornito del materiale didattico, tratto dal copione e dalle musiche originali del musical.

Lo stage si svolgerà il 30 e 31 MARZO A FOGGIA presso “LUCE IN SCENA” Centro Formazione Spettacolo Via Ciampitti 80 – Foggia.

Per info ed iscrizioni: Tel. 0881-202725 - 3278807654

Questo stage è aperto a tutti coloro che nutrono una passione per il teatro, la musica e la danza ed è indirizzato a professionisti e non, dai 9 anni in su.

Agli iscritti è richiesto soltanto di indossare abiti o tute che permettano movimenti liberi (no jeans, camicie, pantaloni stretti o abiti particolarmente scomodi).

Per i due giorni di workshop si richiede un numero minimo di partecipanti non inferiore alle 20 unità.

“I miei workshop sono creati per dare la possibilità sia a professionisti che non professionisti di confrontarsi con docenti che abbiano un legame pratico e dimostrato con il mondo lavorativo della prosa e del musical theatre. Questo per offrire un’esperienza diretta e tangibile legata al lavoro che i nostri docenti svolgono”.

Jacopo Pelliccia nasce a Roma nel 1981 e artisticamente inizia a formarsi fin dall’età di sette anni, grazie all’incontro con la concertista e insegnante di pianoforte Carla Fenzi. Nel ‘96 l’incontro con la regista americana Naima Perry (Living Theatre) lo spinge ad iniziare ed approfondire lo studio della recitazione dopo il diploma di liceo classico. Nel 2004 si diploma alla Musical Theatre Academy di Roma vincendo, nello stesso anno, una borsa di studio presso la Guildford School of Acting in Inghilterra. A sedici anni dal suo debutto è onorato di poter tornare per la sesta volta al Teatro Sistina con il musical “Evita” dove è stato in scena per due stagioni nel musical “Billy Elliot” e precedentemente nel ruolo di Spugna nello spettacolo campione di incassi “Peter Pan il musical”. Dopo un debutto all’Arena di Verona di fronte a 10.000 spettatori, viene invitato l’anno successivo dal maestro Edoardo Bennato come ospite sul palco dell’Arena di Verona per festeggiare i 32 anni dell’album “Sono solo canzonette”. Lavora con i più importanti registi della prosa e del musical italiano: Antonio Latella, Roberto Guicciardini, Saverio Marconi, Massimo Piparo, Maurizio Colombi, Massimo Natale, Bruno Fornasari, Alessandro Sena, Daniele Muratore.

Dal 2007, al mestiere d’attore affianca quello di regista creando la compagnia Histryo teatro e debuttando presso il teatro Argot con il monologo “Scampoli” di Alessia Sorvillo. Svolge poi attività di traduzione e adattamento per “Tiergartenstrasse: un giardino per Ofelia” per il Festival Internazionale di Benevento (prod. Accademia d’arte drammatica “Silvio D’Amico”), per le liriche del musical “Zanna Don’t” (Teatro Sala Uno di Roma), per la prima versione italiana integrale dei musical “Spring Awakening” e “Closer than ever” per la compagnia Luce in Scena è il “Centro produzione e formazione spettacolo” più grande della Capitanata, ma soprattutto tra i più grandi del meridione. La nuova struttura di quasi 400mq è suddivisa in diverse sale ed ambienti; luoghi attrezzati e dedicati sia alla formazione in: Musical e tutte le discipline inerenti allo spettacolo (recitazione, danza, canto, musica), sia all’allestimento di spettacoli, musical ed eventi.

Una sede dotata di un’ampia struttura polifunzionale con, al suo interno, una sala di canto, ricca di materiali tecnici ed audio ed un’ampia sala danza ed una sala dedicata al teatro, ambienti che permetteranno agli allievi di poter sperimentare, immediatamente, le competenze ricevute dai docenti esperti. Una delle principali attività di “Luce in Scena”, infatti, è rappresentata dalla didattica, con laboratori di Canto, Teatro, Danza, Chitarra e Musical, per adulti e bambini. Corsi e laboratori condotti da stimati professionisti del mondo dello spettacolo che utilizzano un metodo didattico stimolante. Durante l’anno accademico (vi sono stati e vi saranno ancora) tantissimi stage e seminari con artisti e docenti di fama nazionale, incontri con importanti compagnie e personaggi del mondo teatrale e televisivi (come i protagonisti di “NOTRE DEME DE PARIS” e “GIULIETTA E ROMEO”, “EVITA”, “RAPUNZEL”…)

Oltre allo studio delle teorie e degli stili differenti, i docenti, puntano ad una formazione essenzialmente pratica: l’allievo affronta da subito ed impara a conoscere gli “strumenti del mestiere”, per poter facilmente sostenere, in seguito, incontri con casting directors e registi per casting musical, provini teatrali e cinematografici e concorsi canori.