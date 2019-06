Lele Blade a Foggia: la promessa del rap italiano ospite al Mondadori Bookstore

Lele Blade, giovane promessa del rap italiano, sarà a Foggia martedì 25 Giugno alle ore 16.00 presso il Mondadori Bookstore di via Oberdan 9 per il firmacopie del suo CD “Vice City”. Per accedere al firmacopie è sufficiente acquistare il CD presso il punto vendita indicato, contestualmente sarà rilasciato il pass prioritario di accesso all’evento.