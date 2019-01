A Foggia le domeniche di carnevale con la Compagnia della Pera Cocomerina

Cosa c'è di più coinvolgente di una festa a tema di CARNEVALE con tante attività pensate per tutte le età?

Gonfiabili, animazione, laboratori, just dance, spettacoli, merende e caramelle.

E...non dimenticare le stelle filanti!



Tre appuntamenti (10/17/24 febbraio) con la nostra animazione!

Non mancare!

E se partecipi a tutte le date avrai uno sconto del 20% sull'evento del 3 marzo.



Info e prenotazioni 329.8089636

Prenotazione obbligatoria con saldo anticipato senza possibilità di rimborso.

Ingresso 10 euro merenda inclusa.