Lettura in punta dita: a Parcocittà il laboratorio di lettura e scrittura Braille

In occasione della Giornata Nazionale del Braille, momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, Parcocittà e la Cooperativa Sociale Louis Braille promuovono “Letture in punta dita”, laboratorio gratuito di lettura e scrittura Braille per le bambine e i bambini dai 6 ai 10 anni (ma anche per i loro genitori) tenuto dagli Amici del Centro diurno per il recupero sociale dei Ciechi Pluriminorati Adulti, che si terrà al Centro Polivalente Parcocittà sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18. La prenotazione è obbligatoria. "Parcocittà è impegnato fortemente sul tema dell'inclusione sociale, come dimostrano i numerosi progetti che stiamo portando avanti in questi anni, per cui non possiamo che essere onorati di co-organizzare un evento che guarda alla lettura e scrittura Braille - sottolinea Katia Colella, presidente di Energiovane -. Abbiamo già collaborato con successo con la cooperativa Louis Braille e la sua presidente Annarita Gentile in occasione dei giochi estivi organizzati la scorsa estate proprio qui a Parcocittà, per cui crediamo che dalle belle sinergie possano maturare solo iniziative e traguardi importanti".

Il weekend di Parcocittà si arricchirà di altri due appuntamenti: sempre sabato, ma alle ore 17, torna l’appuntamento con il percorso di Yoga bimbi, il corso di Yoga dell’età evolutiva per bimbi dai 6 ai 13 anni che li porterà alla scoperta del loro potenziale come già accaduto nei due precedenti appuntamenti. Domenica 23 febbraio 2020, dalle ore 11, da non perdere il Laboratorio Teatrale a cura della Piccola Compagnia Impertinente, rientrante ne “L’Isola che c’è”, il progetto selezionato a Foggia dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dalla lettura alla messa in scena di storie, dalla costruzione di oggetti e costumi alla formazione di un gruppo di lavoro coeso, il laboratorio consentirà ai bimbi di imparare giocando e sta riscuotendo un notevole successo tra le famiglie. L’attività è gratuita e si accede con prenotazione al numero 3713564344.