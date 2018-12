Laboratori creativi, visite e pigiama party nella casa più 'natalosa' di Foggia

Nella casa più Natalosa di Foggia, per il quarto anno, si aprono le porte ad esperienze creative, divertenti, umane e culturali.

Un mix tra narrazione delle tradizioni natalizie, creatività e divertimento.

Entra nella casa di Babbo Natale di via Alfieri!

Gli elfi ti spiegheranno il presepe, babbo natale farà le sue raccomandazioni e potrai partecipare ai laboratori in programmazione.

Il tutto ambientati in una atmosfera curata nei migliori dettagli.