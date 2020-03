Al 'Verdi' va in scena l'operetta "La vedova allegra"

Prosegue la stagione teatrale 2019 – 2020 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il prossimo sabato 7 marzo (porta ore 20,30, sipario ore 21.00) — FUORI ABBONAMENTO — andrà in scena la celebre operetta La Vedova Allegra (in tre atti).

Direttore e Concertatore è il M° Antonello Ciccone; Coro e Orchestra del Bitonto Opera Festival; Corpo di Ballo dell’Accademia Bitonto Opera Festival; regìa di Maria Rosaria Catalano; scene di Giuseppe Grasso.

I personaggi e interpreti principali sono: Teresa Ranieri (Anna Glavary); Achille Del Giudice (Danilo Danilovich), Leo Antonio De Gaetano (Njegus-brillante); gli artisti coprotagonisti sono: Gaetano Amore, Pino Maiorano, Rosita Rendina, Antonio Palumbo, Giuseppe Toscano, Terenzio Russo, Stella Roselli, Jacopo Di Pasquale, Maria Rosaria Catalano, Vittorio Di Pietro, Anna Milella, Annalisa Dell’aquila, Maria Teresa Camporeale, Elena Sciancalepore, Stefania Di Candia, Valeria Meo e Annamaria Ressa. Con la partecipazione straordinaria dell’attore Riccardo Caressa nel ruolo di Njegus.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro ‘Verdi’ dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

Per informazioni: tel. 0882.339642 –- www.teatrocomunmalesansevero.it — Prezzo biglietti: 1° settore platea 25 euro; 2° settore platea 20 euro; Palchi centrali 20 euro; Palchi laterali 15 euro; Loggione 10 euro.