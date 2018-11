Lo sport sicuro passa dalla buona postura: convegno a Foggia

Per l'attuazione del progetto Foggia For Children abbiamo pensato di dare un impronta scientifica per avvalorare ancor di più la tematica legata allo Sport, Giorno 10 novembre dalle 9.00 alle 13.00, ci sarà un incontro con relatori di spicco che affronteranno tutte le problematiche della POSTURA. Odontoiatri, Neurochirurghi, Ortopedici, Fisiatri, Dermatologi specialisti in Posturologia saranno i relatori di questo nutrito convegno, direttamente dall'AIPU, Associazione Italiana Posturologi Universitari. La cittadinanza è invitata presso l'auditorium Santa Chiara a Foggia.