Stagione lirica: al Teatro Giordano 'La Cenerentola' di Rossini

La stagione di lirica al 'Giordano' si arricchisce con un nuovo appuntamento. Giovedì 17 maggio andrà in scena 'La Cenerentola' ossia la Bontà del Trionfo, di Gioachino Rossini, dramma giocoso in due atti, libretto di Jacopo Ferretti, con Marina De Liso, Christian Collia, Giuseppe Esposito, Michel Govi, Roberto Lorenzi, Francesca Longari, Isabel De Paoli, Salvatore Percacciolo. Regia e costumi di Paolo Panizza, scene di Franco Armieri, e la partecipazione dell'Orchestra sinfonica di Lecce e del Salento Oles, e del Coro Opera in Puglia diretto dal M. Emanuela Aymone.