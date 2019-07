L'universo sbarca a Foggia con il fisico Paolo Saraceno

Si è occupato di osservazioni astronomiche da terra e da satellite, ha partecipato alla realizzazione dei primi strumenti per astronomia infrarossa in Italia, coordinando negli anni ’80 e ’90 lo sforzo italiano per la realizzazione del satellite ISO (Infrared Space Observer) dell’ESA, lanciato nel 1995.

È stato anche responsabile nazionale del satellite per astronomia infrarossa e sub-millimetrica Herschel (“missione Cornerstone” dell’ESA) lanciato il 14 maggio 2009. Il satellite contiene il più grande specchio mai messo in orbita (3.5 metri) ed è dedicato allo studio dei primi oggetti nati nell’Universo e alla complessa chimica del mezzo interstellare, che potrebbe aver prodotto le molecole prebiotiche da cui è nata la vita sulla Terra. Sabato 13 luglio si svolgerà a partire dalle ore 18:30, dopo la mostra astrofotografica e astropittorica, la conferenza “L’origine del tutto”, partendo dalla nascita dell’Universo fino alla teoria dei multi universi, dando risposta alla domanda “Come ha avuto origine tutto il creato?”

“Con questo evento daremo inizio ad una serie di appuntamento con personaggi differenti che ci accompagneranno mano nella mano nell’Universo” – spiega Nunzio Micale, fondatore del G.A.D. – “Il nostro gruppo da anni organizza star-party e lezioni al fine divulgativo, questa volta siamo onorati di portare nella nostra provincia un luminare dell’astrofisica”. Dopo lo svolgimento della conferenza, dalle ore 21:30 con l’ausilio dei telescopi dei membri Emiliano Maramonte, Giovanni Lobasso, Lucia Ciuffreda e Rocco Scarnecchia, il pubblicò potrà osservare le meraviglie offerte dal cielo estivo, da Saturno, fino alla Luna in congiunzione con il gigante gassoso Giove. Da non perdere anche l’appuntamento, sempre a Parco San Felice, del 16 luglio in occasione dell’osservazione ai telescopi dell’eclissi parziale di Luna che sarà visibile da tutta Italia.