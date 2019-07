Fabio Conticelli e Dino La Cecilia portano in scena “L'Acquasale Operazione Londra”

Dopo i successi ottenuti al Teatro Giordano e al Piccolo Teatro gli attori foggiani Fabio Conticelli e Dino La Cecilia mettono nuovamente in scena “L'Acquasale Operazione Londra”. Lo spettacolo si terrà venerdì 19 luglio nel giardino della Chiesa del Carmine Nuovo di Foggia.

Nello spettacolo Fabio Conticelli e Dino La Cecilia sono due giovani foggiani che lavorano nel campo delle pulizie ma hanno il sogno di andare a fare gli attori a Londra e decidono di provarci. Con “l'Acquasale Operazione Londra” i due affiatatissimi attori foggiani si mettono in gioco in uno show in parte diverso dal classico cabaret, che unisce le classiche gag dialettali con spunti di satira, gli sketch sono inoltre intervallati dai balletti sul tema.

In scena, come detto, ci sono Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, i testi sono di Sandro Simone e dello stesso La Cecilia, il sound designer è Pasquale Mongiello, il video è di Niki Dell'Anno e le foto di scena sono di Mariano Russo. I balletti sono curati dalla Musical Art con la coreografia di Aurora Cassano.

L'ingresso è previsto alle 20.30 e l'inizio alle 21. Per i biglietti ci si può rivolgere alla segreteria del Piccolo Teatro di Foggia in Via Delli Carri, tel. 0881-723454 o chiamare Luigi Ruberto al 340-4274906.