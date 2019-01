Jonathan Redavid, il coreografo e ballerino delle grandi star a Foggia: workshop presso la Tersicore Danza

Coreografia di Laura Pausini-Simili World Tour, Amici #17 , Superfruit Music Video Worth it, Rar-Sono io Tour, Elisa-Heart Tour.

Lavora come ballerino di JENNIFER LOPEZ, CHRISTINA AGUILERA, SELENA GOMEZ, KATY PERRY , NICKI MINAJ, RICKY MARTIN, NE-YO, PINK, ELLIE GOULDING, FERGIE, JUSTIN BIEBER, JESSIE J , WILL BUTLER, CAPITAL CITIES, EMMA STONE.

E anche attore e interpreta Three Legged Man “Frank Lentini” in the New 20th Century FoxMusical Drama Film THE GREATEST

SHOWMAN Starring HUGH JACKMAN and ZAC EFRON. Coreografa e danza nella trasmissione AMICI17 di Maria De Filipppi.