Da Miles Davis a Michael Jackson: Jason Miles 5tet in concerto all'Aqva Mood

Secondo concerto di AQVA MOOD | I 4 elementi, la rassegna musicale del Ristorante AQVA Foggia, con la direzione artistica del Moody Jazz Cafè.

questo secondo appuntamento musicale è dedicato all'elemento l’”Acqua”.

Atmosfere “smooth jazz” sinuose e fluide rappresenteranno l’ambiente sonoro dell’appuntamento con lo straordinario quintetto “Kind of New” del grande tastierista, produttore e arrangiatore Jason Miles, che vede la partecipazione alla tromba di Theo Croker, uno dei maggiori talenti del jazz contemporaneo.

Un concerto che ci rende particolarmente orgogliosi, in quanto inseriti in un tour nei più prestigiosi club europei, che toccherà Parigi, Berlino, Londra, Vienna, Milano e Dresden (più in basso le date).



JASON MILES

Dall’innovativa programmazione dei sintetizzatori dei capolavori di Miles Davis degli anni 80 come Tutu, Music from Siesta e Amandla, a “Kind of New”, Jason Miles è considerato come il “Quincy Jones della musica contemporanea”.

Roberta Flack dice: “Il lavoro che Jason ha fatto con Miles Davis e Marcus Miller ha aiutato a definire il volto moderno della musica jazz”.

Jason Miles non solo ha aiutato a formare il panorama del jazz contemporaneo, ma ha anche portato il suo ricco tessuto sonoro, come tastierista, arrangiatore e produttore ad artisti di vari generi, dal R&B, al pop, dal latin jazz alla musica brasiliana e perfino nella musica per bambini.

In un’industria dove la vera creatività e innovazione è necessaria ma non sempre riconosciuta, Jason Miles si è affermato come un vero visionario della musica.

Impegnato a sviluppare le possibilità sonore e ha tirar fuori il meglio da ogni artista e musicista con cui si relaziona, Miles ha lavorato negli anni con dei mostri sacri della musica contemporanea come: Whitney Houston, Michael Jackson, Aretha Franklin, Michael Brecker, David Sandborn, the Crusaders, George Benson e Grover Washington Jr.

Si è anche esibito nei più importanti festival e club in ogni parte del mondo, inclusi il Monterey, Jazz Festival, Jazz Aspen, Umbria Jazz, North Sea Jazz, Capetown Jazz Festival, Clearwater Jazz Festival e il Blue Note di Tokyo.

In “Kind of New”, ispirato dalle leggendarie “Cellar Door sessions” di Miles Davis del 1970, Jason propone un viaggio nel futuro del jazz attraverso delle nuove e fresche atmosfere che fondono groove elettrici e acustici con melodie contagiose e virtuosismi musicali.

Jason Miles e il suo nuovo trombettista Theo Croker, hanno deciso di unire le loro forze con il sassofonista Jay Rodriguez e una delle migliori sezioni ritmiche della scena musicale composta dal batterista Gene Lake e dal bassista Reggie Washington.



Le date del tour europeo:

25 febbraio - Blue Note | Milano

26 febbraio - Aqva Mood | Foggia

27/28 febbraio - Duc Des Lombards | Parigi

1 marzo - Ronnie Scott’s | Londra

2 marzo - Jazz Club Tonne| Dresden

3 marzo - Zig Zag jazz club | Berlino

4 marzo – Porgy & Bess | Vienna

______________________________________________________



INFORMAZIONI DI SERVIZIO



Il costo d'ingresso al singolo al concerto è di € 25, e sono compresi anche del vino e della spianata calda, che potranno essere consumati prima o dopo il concerto.



I singoli biglietti dei concerti, per i ragazzi fino ai 25 anni, costeranno € 15 a sedere (posti limitati) e € 10 in piedi.



Inoltre, ci sarà anche la,possibilità per i possessori del biglietto o dell'abbonamento, che volessero, invece, gustare una cena, (sempre prima o dopo il concerto) di ottenere i seguenti prezzi convenzionati:



INFO, BIGLIETTI E PRENOTAZIONI

Ristorante Aqva |(c/o Mirage Village, Via Camporeale km 1,200 – Foggia) tel. 329.80.40.437 | 0881. 65.20.23



Moody jazz cafè | info@moodyjazzcafe.it | www.facebook.com/moodyjazzcafe