Jane Jeresa & Harlem Blues Band live al Panta Rei di Mattinata

Sabato 24 Agosto, ore 22.00. Una nuova stella nascente del blues affiancherà la HARLEM BLUES BAND in uno spettacolare concerto! JANE JERESA è una cantante e autrice soul, blues e funk di origini Africane; è considerata a pieno titolo una voce emergente con grande impatto sulla scena Italiana ed europea della musica soul, blues e funk dove inizia ad attirare anche il vivace interesse della critica di settore. Nonostante la sua giovane formazione Jane vanta già un serio e nutritissimo percorso live anche nelle più significative ribalte dedicate alla musica afroamericana in Italia (con incursioni in Svizzera e Germania). Dopo "Enough is Enough" e "Step Into The Groove" (Ammonia Records), i due LP registrati con, la sua band originaria Jane J's Clan, nel giugno 2017 Jane presenta "Runaway Man", il primo singolo di sua composizione (Ultrasound Records).



La Harlem Blues Band, dopo essersi esibita nei migliori festival blues d'Italia accanto alle più importanti celebrità del blues internazionale, ritorna come ogni anno per la rassegna PANTAREI IN BLUES. Uno show esplosivo e coinvolgente. INGRESSO LIBERO.



Gallery