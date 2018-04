San Severo: L''intreccio di colpe' di Antonio Jannarelli alla Biblioteca Minuziano

San Severo. Venerdì 20 aprile alle ore 18.30 si terrà presso la Biblioteca Comunale “A. Minuziano”, in largo Sanità, la presentazione del thriller “Intreccio di colpe” di Antonio Jannarelli.

All’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo, interverranno il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino e la Direttrice della Biblioteca Minuziano dott.ssa Concetta Grimaldi.

Con l’autore dialogherà Enzo Verrengia, giornalista e scrittore.



Il protagonista di “Intreccio di colpe”, l’avvocato Adriano Burci da Larino, riceve un incarico dalla dott.ssa Del Vecchio: curare la sua posizione disciplinare nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura. La Del Vecchio teme infatti che dietro tale atto si nasconda la volontà di vendetta del suo ex amante, anche egli magistrato e componente la Sezione che dovrà giudicarla. Da questo momento l’avvocato Burci dovrà affrontare una molteplicità di eventi sorprendenti, rispetto ai quali, legale di provincia, manifesterà i propri limiti ma anche sagacia, arricchita dalla grande intelligenza della moglie. Un thriller a sfondo legale dal ritmo serrato e trama avvincente in cui Antonio Jannarelli, con un abile intreccio narrativo, conduce il lettore a un finale inaspettato.



Antonio Giuliano Mario Jannarelli è nato nel 1959 a San Severo. Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, procuratore legale dal 1987, è iscritto all’Ordine degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori. “Intreccio di colpe” è il suo primo romanzo.