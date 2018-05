‘Il ruolo terapeutico’: a Foggia si parla di abusi all’infanzia con il prof. Montecchi

Sabato 12 maggio il prof. Francesco Montecchi sarà a Foggia per un seminario di approfondimento su “Abusi all’infanzia” organizzato da Il Ruolo Terapeutico - Gruppo di Foggia, centro clinico di psicoterapia e Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. L’incontro con il noto analista junghiano si terrà dalle 10 alle 13 presso la sede della Scuola di Specializzazione in Via Fania 10.

Il professor Montecchi, uno dei massimi esponenti a livello nazionale nel campo, già primario di Neuropsichiatria Infantile all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, docente presso le Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma e fondatore della Onlus "La Cura del Girasole”, approfondirà un tema scottante e delicato come quello degli abusi all'infanzia e presenterà una delle possibili tecniche riparative: la Sand Play Therapy - Terapia con il Gioco della sabbia, ideata dalla zurighese Dora Maria Kalff, allieva di Jung.

Il metodo è un’originale applicazione del pensiero e della pratica junghiana alla psicoterapia dei bambini, pur essendo stato poi utilizzato anche nelle terapie degli adulti. Chi lavora con la sabbia utilizza frequentemente l’affermazione di Jung:”spesso accade che le mani sappiano svelare un segreto intorno a cui l’intelletto si affanna inutilmente, e le mani, a volte, parlano più chiaramente delle parole ed è necessario saperle ascoltare.

L’evento si inserisce nelle attività che il Ruolo Terapeutico di Foggia propone ormai da oltre 10 anni sul territorio e rientra tra le iniziative ‘Incontro al Ruolo’: seminari monotematici gratuiti proposti durante l'anno e rivolti non solo ai professionisti (psicologi, medici, educatori e assistenti sociali) ma anche a tutti coloro che siano semplicemente interessati e incuriositi dai temi proposti.



Per informazioni si può chiamare il numero 3386757483, mandare una mail a rtfoggia@gmail.com o visitare la pagina facebook “Il Ruolo Terapeutico - Gruppo di Foggia”.