A Foggia partono i laboratori degli elfi di natale

Gli elfi della Casa di Babbo Natale aprono le porte al mondo dei laboratori.

Immagina: creerai una boule de neige a tema natale e la porterai a casa! E quando la scuoterai per vedere i mille glitter roterare su se stessi, potrai ricordarti della calda esperienza trascorsa nella casa più natalosa di Foggia e rivivrai l'accogliente esperienza della nostra proposta.



Si parte alle 17.30 per il lab (su prenotazione) o anche per la sola visita (senza prenotazione).



Perchè il Natale scalda il cuore.

