FestambienteSud con Goran Bregovic: il musicista bosniaco live a Vieste

Anche Goran Bregovic sarà tra i grandi ospiti dell'edizione 2019 di FestambienteSud. L'artista bosniaco si esibirà il 2 agosto a Vieste nell'ambito delle quattro giornate finali della rassegna.

Il musicista di Sarajevo è il più grande e noto esponente della musica Balcanica. Dopo una lunga carriera da musicista rock ha conosciuto una svolta artistica come autore delle colonne sonore dei più bei film di Emir Kusturica, diventando l’ambasciatore dei Balcani nel mondo. Salirà sul palco, come sempre, con la sua “wedding and funerali band”.

