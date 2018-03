Giornata della memoria in ricordo delle vittime di mafia: Don Ciotti ospite a Lucera

Si terrà mercoledì 14 marzo alle ore 19 presso la Basilica Cattedrale di Lucera l’incontro con Don Luigi Ciotti in preparazione alla Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia che sarà organizzata a Foggia il 21 marzo.

All’iniziativa, promossa dalla libreria Kublai e da Libera Foggia, sarà presente anche Sasy Spinelli referente provinciale dell’associazione guidata da don Ciotti. Modera l’incontro Marco Esposito, libraio.

La serata sarà l’occasione per raccontare le mafie del foggiano e la loro radicata pericolosità, per raccontare le vittime innocenti che per troppo tempo sono state considerate come vittime di serie B perché uccise da una mafia sconosciuta. Ma anche per essere al fianco di chi si oppone alle mafie quotidianamente in questa terra, come le cooperative sociali che gestiscono terreni confiscati alle mafie, le donne e gli uomini delle istituzioni che tutti i giorni sono in prima linea, gli imprenditori che con coraggio denunciano le estorsioni, ma anche gruppi di volontari che provano a contrapporre alla gravità di quanto accade progettualità che negli anni hanno prodotto faticosi cambiamenti.

Don Luigi Ciotti ritornerà a Lucera nei giorni 16 e 17 marzo per incontrare gli studenti delle scuole superiori in due appuntamenti mattutini che si terranno al Convitto nazionale R. Bonghi e al Liceo Bonghi Rosmini