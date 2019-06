'Il romanzo dell'anno' di Giorgio Biferali alla Cremeria

Mercoledì 19 giugno alle 20,30 un gradito ritorno in Cremeria Letteraria. Dopo aver presentato lo scorso anno “L’amore a vent’anni” lo scrittore romano Giorgio Biferali sarà di nuovo a Lucera per presentare il suo ultimo romanzo fresco di stampa “Il romanzo dell’anno” (Ed. La Nave di Teseo).

Nel “Romanzo dell’anno” Giorgio Biferali immagina che un ragazzo racconti a una ragazza il 2016 o, in maniera più specifica, com’è essere giovani a Roma nel 2016, cosa ci si dice con gli amici, che musica si ascolta, quali serie tv si seguono, che viaggi si fanno, di che cosa si ha paura, che cosa si condanna. Il suo protagonista si chiama Niccolò e la destinataria del suo racconto, che prende la forma di una lunga lettera d'amore divisa in quattro sezioni, è Livia, in coma dopo un incidente in motorino avvenuto la notte di capodanno dopo un litigio. Niccolò mette in scena le sue fragilità (ha perso entrambi i genitori, vive con il fratello piccolo), la sua ipocondria, i suoi miti letterari e cinematografici e parla di Livia, del progetto di andare a vivere insieme, ma parla anche di un giovane barbaramente ucciso in Egitto, di una donna che non è sopravvissuta alla vergogna di vedere pubblicati in rete i suoi video privati, di terremoti e attentati, fa un sacco di elenchi. E che cosa sia veramente il romanzo dell’anno lo si scopre solo alla fine.

Giorgio Biferali è nato a Roma nel 1988. Ha pubblicato A Roma con Nanni Moretti (2016) insieme a Paolo Di Paolo e il racconto illustrato Italo Calvino. Lo scoiattolo della penna (2017). Il suo romanzo d’esordio, L’amore a vent’anni (2018) è stato presentato al Premio Strega. Collabora con quotidiani e riviste culturali, dove si occupa principalmente di cultura pop. Insegna Italiano e Storia in un liceo.

Conversa con l'autore Annaclaudia Bonghi

Info: 3273509326 - 3470850970