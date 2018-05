GionnyScandal a Foggia: alla Mondadori il rapper presenta l'ultimo album 'Emo'

Esce Venerdì4 Maggio il nuovo progetto discografico del rapper GionnyScandal “Emo”, album contenente ben 11 brani inediti su etichetta Universal Music. L’album già disponibile in pre – order su Amazon, Spotify e Itunes dal 4 Maggio sarà disponibile in tutti i negozi di dischi e in tutti i principali digitalstore.

A distanza di un anno e mezzo dal precedente lavoro “Buongiorno”, Gionny torna più entusiasta che mai nel presentare al proprio pubblico il suo ultimo disco prodotto per la maggior parte insieme a Sam Lover e registrato a Milano presso il Noize studio di Marco Zangirolami.