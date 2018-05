'I love cabaret' Summer: Gianni Ciardo al Lunarossa di Foggia

Mercoledì 30 maggio sarà la prima notte nella sede estiva di #Bellavita_Eventi (I LOVE CABARET SUMMER) e vedrà un ospite d'eccezione, un autentico re della comicità, Gianni Ciardo. Lo spettacolo andrà in scena al Lunarossa.

Per acquistare il biglietto prima del tutto esaurito - Tel. ‭328 3892942‬

(Troverete posti a sedere sotto le stelle con tantissime sorprese)



In caso di cattivo tempo gli spettacoli si svolgeranno ugualmente, ma nella sede invernale all’interno.



GIANNI CIARDO Story

Cabarettista, attore e musicista, originario di Bari, è attivo in tanti campi dello spettacolo: dal cinema alla televisione, dal teatro alle serate di cabaret.

Simbolo della recitazione “Made in Bari”, inizia la sua carriera da attore a metà degli anni 70 al fianco di Nicola Salatino, altro personaggio dello spettacolo originario del capoluogo pugliese.

Ciardo ha subito avuto la fortuna di recitare al fianco di colleghi quali Oreste Lionello, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Carmen Russo, Mario Merola, Bombolo, Enzo Cannavale, Giorgio Faletti, Massimo Boldi, Felice Andreasi, Leo Gullotta, Renzo Palmer e Carmen Villani. A metà degli anni 80, cavalcando l’onda del successo della televisione ha partecipato al programma “Un Fantastico Tragico Venerdì”, condotto da Paolo Villaggio e Carmen Russo, dove eseguiva uno sketch in farmacia, “Alla conquista di Roma”, “Fate il vostro Gioco”, “L’Italia s’è desta”, con Michele Mirabella, “Aperto per ferie” e “Chi C’è C’è” su Rai 2, “Doppio Misto” su Italia 1. Più recenti sono le sue partecipazioni al fortunato programma di Canale 5 Zelig Circus e Zelig Off.