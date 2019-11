Gianluca Luisi a Lucera: la Sala Paisiello ospita uno dei più grandi pianisti italiani contemporanei

Gianluca Luisi, considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo, chiuderà “Fatti ad Arte”, terza stagione concertistica di Musicalis Daunia. Il concerto avrà luogo sabato 30 novembre nella Sala concerti Paisiello di Lucera.

Luisi si è esibito in alcune delle sale più prestigiose di tutto il mondo ed è risultato vincitore di numerosi concorsi, tra cui il primo premio del 4° Concorso Internazionale Johann Sebastian Bach di Saarbrucken-Wurtzburg, Germania, dove è stato acclamato dalla critica tedesca come un nuovo interprete di Bach. Ha effettuato 26 registrazioni discografiche per varie etichette, con eccellenti recensioni, ed ha tenuto corsi di perfezionamento in alcune importanti università americane, in Giappone e in Cina. Attualmente è docente al Conservatorio di Pesaro.

Il grande interprete marchigiano, i cui concerti hanno riscosso entusiastici consensi dal pubblico di ogni parte del mondo, suonerà in duo con il noto violoncellista foggiano Francesco Mastromatteo, musicista che svolge la sua intensa attività concertistica in Europa e negli Stati Uniti, dove è molto richiesto e apprezzato da atenei e istituzioni private sia per le sue performance artistiche che per le sue lezioni: di recente è stato invitato come Edwards Visiting Professor Scholar presso la Marshall University in West Virginia. Mastromatteo è inoltre direttore artistico di “Classical Music for the World” ad Austin e di Musicalis Daunia.

Il programma di sabato sera prevede l'esecuzione della Sonata op. 119 di Prokofiev, della Sonata n.2 op.58 di Mendelssohn e di “Fiaba”, brano di Aladino Di Martino.

“Chiudiamo la nostra fortunata 36esima stagione con la possibilità di ascoltare due straordinari interpreti che proporranno un brano di Di Martino, direttore dei conservatori di Foggia e Napoli, compositore di assoluto valore, che ha lasciato autentiche perle oggi raramente eseguite come appunto 'Fiaba per violoncello e pianoforte'”, commenta Elvira Calabria, presidentessa dell'associazione Amici della Musica di Lucera che organizza la rassegna insieme a L’Opera Bvs di Foggia.

Il concerto avrà inizio alle 20.30 e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Musicalis Daunia (www.musicalisdaunia.com/live.asp) e dopo qualche ora verrà riproposto sulla pagina Facebook dell’associazione: Amicidellamusicapaisiello.

L’ingresso è con abbonamento o biglietto (dagli 8 ai 12 euro) acquistabile in sala da un’ora prima dell’evento. Sono previste riduzioni per i giovani e convenzioni per studenti e personale dell’Università degli Studi di Foggia.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri: 0881-708013 e 348-6502230 o scrivere all’indirizzo email info@musicalisdaunia.com.

Musicalis Daunia è realizzata con il contributo della Regione Puglia - “Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento IV – Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e delle attività imprenditoriali del territorio attente alle iniziative musicali di qualità quali Nonsoloaudio e Clivio pianoforti.