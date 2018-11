Un ritratto privato, autentico e doloroso di Frida Kahlo: al Teatro dei Limoni parte la stagione di 'Giallocoraggioso'

Primo appuntamento con l'edizione numero 12 della stagione teatrale GIALLOCORAGGIOSO: "Frida Kahlo", una produzione Teatro dell'Osso (Napoli).

Frida Kahlo, una volta, dichiarò: «Non ho mai dipinto sogni. Ho dipinto la mia realtà». Lo spettacolo parte proprio da questa frase per raccontare un ritratto privato, autentico e doloroso, di Frida: non la Frida icona dell’arte e della moda, ma la Frida donna, la Frida vera, la Frida messicana della prima metà del secolo. In due anni di repliche sempre sold out, lo spettacolo ha commosso e emozionato migliaia di spettatori proponendo una biografia di Frida lontana dall’agiografia ricorrente di “grande artista sfortunata”, di donna “innamorata del suo uomo”.

Frida fu molto più di questo e, in un certo senso, molto meno: fu una donna che riuscì a imporre un’immagine pubblica diversa da quella privata, un’artista che elaborò il suo stile con lentezza e in maniera non del tutto consapevole.

La drammaturgia, attenta ai documenti e alle testimonianze, mette in evidenza la complessa personalità di Frida, in cui convivevano idee e sentimenti contrastanti: voleva mostrarsi al pubblico come una donna libera e rivoluzionaria, ma in privato restava ingabbiata nel ruolo della moglie devota che tutto sopporta; voleva essere una pittrice affermata, ma rinunciava a proporre al pubblico le sue opere.

"Frida Kahlo"

produzione Teatro dell’Osso (Napoli)

con Titti Nuzzolese e Peppe Romano

scritto e diretto da Mirko Di Martino

24/25 Novembre 2018 - ore 21:00

Aggiunta Replica Straordinaria domenica 25 Novembre ore 19:00

