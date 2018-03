Al 'Giordano' va in scena 'Frichigno' lo spettacolo targato 'Piccola Compagnia Impertinente'

La Piccola Compagnia Impertinente, in collaborazione con Libera, presenta ‘Frichigno’, spettacolo scritto da Enrico Cibelli, diretto e interpretato da Pierluigi Bevilacqua, che andrà in scena sabato 10 marzo al Teatro Giordano. Lo spettacolo rientra nel ciclo di appuntamenti del ‘Teatro Civile Festival’ organizzato da Legambiente e Libera.

Cos’hanno in comune Zemanlandia e la Società? E cosa c’entra il cantante dei Nirvana? Frichigno! è un monologo teatrale ad alta voce, come quando urli allo stadio, perché sta giocando la squadra del Foggia e sta dando spettacolo. Frichigno! è il racconto di una città, la nostra, abituata a indossare la maglia nera del Sole24ore. Una città alla quale siamo legati a doppia mandata, andata e ritorno. Quindi Frichigno! parla di Foggia? Sì, ma non solo.

Narra le peripezie di una generazione, chiamata generazione X, delle sue paure e delle sue sfide, passando attraverso due leggende degli anni ’90, Zdeněk Zeman e Kurt Cobain, e le storie della mafia foggiana, che da decenni detta legge in città, al di fuori della legge.

Cosa mai fatta finora, Frichigno! porta sul palco la Società foggiana, la criminalità organizzata della quale così poco si parla. Frichigno! come urlano i bambini foggiani quando, durante una qualsiasi partita di calcio in strada, il portiere tocca la palla con le mani, fuori dalla sua area, e fa finta di nulla. E tocca a te gridare: alt gioco, frichigno! Frichigno! come dovrebbe gridare chiunque ami questa città.

Prezzo poltrona: euro 15

Prezzo palco: euro 12

Prezzo loggione: euro 10

Parte del ricavato verrà utilizzato per finanziare un progetto dell'associazione Libera in collaborazione con l'Ufficio Servizio Sociale Minorenni- sezione di Foggia e la Piccola compagnia impertinente. L'idea è quella di realizzare un laboratorio teatrale che coinvolga i ragazzi affidati all'USSM per aiutarli, attraverso un percorso educativo più ampio, ad effettuare un periodo di crescita e di riscatto.

L'iniziativa rientra nel calendario di Libera verso la "Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" del 21 marzo che vedrà Foggia come evento nazionale.

Per info

3206212489 - 08811961158

info@piccolacompagniaimpertinente.com

I biglietti sono già disponibili presso la biglietteria del Piccolo teatro impertinente sito in via Castiglione 49 e saranno acquistabili presso il Teatro Umberto Giordano unicamente il 10 marzo dalle 18 alle 20.45.