Al ‘Freak’ di San Marco in Lamis prende il via il progetto ‘Free library’

“Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro l'inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire.”, scriveva Marguerite Yourcenar nel suo libro “Memorie di Adriano”.



La differenza tra biblioteca e libreria? Il primo è un luogo di conservazione di libri, mentre il secondo è un luogo di mercato. Nel primo i libri possono essere consultati, nel secondo i libri possono essere comprati per accrescere una biblioteca privata.

La free library annulla questa differenza, perché, al pari della biblioteca, consente di consultare i libri custoditi e, al pari della libreria, consente di portarli a casa senza pagarli. E tanto affinché tutti e facilmente possano accedere ai libri.



Si tratta di un progetto di promozione della lettura, attraverso la libera circolazione dei libri, fondato sulla generosità. I libri non fanno uscire dal mondo, ma consentono di entrare nel mondo stesso attraverso altre aperture. Permettono di viaggiare con la mente, di creare legami, di sentirsi parte di un mondo migliore. I libri permettono di essere liberi. Liberi da condizionamenti, da cattivi esempi, dalla monotonia della vita. Leggere è una fonte di arricchimento intellettivo e culturale ed è un insieme di emozioni e sentimenti, ma soprattutto apre la mente verso nuovi orizzonti.

L'importanza della lettura deve essere sentita specialmente nei momenti più difficili della società. E l'uso dei libri può ridare un'idea di futuro e di speranza alle nuove generazioni.



Condividendo tale visione, il Lions Club cittadino ha promosso la raccolta di libri usati, soprattutto romanzi e narrativa, e li mette a disposizione di tutti in locali aperti al pubblico ed in luoghi di ritrovo di giovani, per allestire piccole librerie gratuite di facile accesso.



La prima “Free Library” verrà allestita al “FREAK - music art cafè”, presso i Laboratori Artefacendo siti nella Villetta Comunale di San Marco in Lamis, martedì 6 febbraio 2018, alle 20,30, con la consegna formale e l'allestimento della libreria. Seguirà la degustazione dei vini offerti dalla Enoteca “Antica Tenuta Bonfitto”, del dott. Antonio Bonfitto, che sarà accompagnata dal pane del Fornosammarco e dell' Olio diggiù dell'Agricola Don Chisciotte. L'evento, che sarà allietato dalle note del sax di un allievo dell'Associazione di Cultura Musicale “Santa Cecilia”, è aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.



E' la prima libreria speciale, in cui ciascuno è invitato a prendere in prestito gratuitamente un libro, a leggerlo e a restituirlo senza dover rispettare precise scadenze temporali. Si può riconsegnare anche un testo diverso da quello preso o metterne altri che si hanno a disposizione.



E' un invito anche a chi ama la lettura ed ha sempre qualche libro che non apre più: è sempre meglio donarli, che tenerli in casa ad accumulare polvere. I Lions allestiranno altre libere librerie e così più giovani avranno la possibilità di avvicinarsi alla lettura, favorendo anche la socialità attraverso la condivisione di libri.