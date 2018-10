'Que bom' a Foggia: le sonorità brasiliane di Bollani pronte a incantare il Giordano

Un appuntamento sensazionale, quello in programma al Teatro Giordano martedì 13 novembre, nell'ambito dell'edizione invernale del Giordano in Jazz.

Dopo l'esibizione del The Forq, sarà la volta di Stefano Bollani. Dopo il grande successo dell'album Carioca del 2007, Bollani torna alle sonorità brasiliane con 'Que Bom', disco di inediti in uscita a maggio e in tour mondiale dall'estate 2018. Accanto a lui grandi rappresentanti della musica brasiliana come Jorge Helder al contrabbasso, Jurim Moreira alla batteria e Armando Marçal alle percussioni. Artisti molto amati da Bollani che già avevano preso parte al progetto di Carioca e che qui sono in compagnia di un altro percussionista, il giovane e talentuosissimo Thiago da Serrinha.