All'isola pedonale la raccolta degli occhiali usati organizzata dal Lions Club Foggia Arpi

I Lions, infatti, sono particolarmente noti per l'opera che svolgono a favore dei non vedenti e delle persone con problemi di vista. In seguito alla raccolta, che si effettua in molte località italiane, gli occhiali usati vengono inviati all'apposito Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati ONLUS dove vengono preparati, puliti, suddivisi in base alla prescrizione e distribuiti nelle nazioni in via di sviluppo.

L'iniziativa prevede, oltre al momento di promozione e raccolta di domenica, il posizionamento per alcuni mesi di appositi contenitori in diverse farmacie dove i cittadini potranno donare i propri occhiali da vista non più usati.

Le farmacie interessate sono: Di Ciommo via Vittime Civili 91, Farmacia dell'Immacolata Corso Roma 87, Farmacia del Leone piazza XX Settembre 1, Michelangelo viale Michelangelo 13, Parafarmacia Pedone via Matteotti 76, Prencipe via Rovelli 2, Sacro Cuore via Lucera 139,Salvatore via P. Nenni 50, S.Ciro piazza Giordano 2, S.Pio viale Di Vittorio 158.