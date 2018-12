Incontri Extravaganti al Liceo Classico: Luca Bianchini presenta il suo ultimo romanzo

Luca Bianchini vuole molto bene al Liceo classico ‘Lanza e naturalmente non poteva non esserci, nonostante i suoi impegni da ‘superstar’ durante i Festeggiamenti per i 150 anni del ‘Lanza’ : tutti ci ricordiamo di quando l’8 maggio di quest’anno, ospite d’onore del ‘Lanzinfesta’ Special Edition ci aveva detto che proprio quel giorno aveva terminato il suo ultimo romanzo.

Eccolo allora qui mentre è nelle sale cinematografiche il film tratto dal suo libro ‘Nessuno come noi’ (tra gli interpreti Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum), in questo Gran finale dicembrino delle Celebrazioni dei 150 anni del ‘Lanza’ per presentare il suo ultimo romanzo, dal respiro ‘epico’ e al tempo stesso quotidiano, come solo lui sa fare.

A Foggia Bianchini presenterà ‘So che un giorno tornerai’: appuntamento nell’Aula Magna ‘L. Scillitani’ del Liceo Lanza, giovedì 13 dicembre alle 11.

Bianchini ha scritto un libro importante, dolce e malinconico al tempo stesso che ci fa comprendere che la vita va presa con leggerezza, che il quotidiano va preso con serenità, senza farne sempre questioni di principio.

Luca Bianchini vive nella quotidianità dei suoi personaggi e in mezzo alle persone. Acuto e sensibile, ottimo scrittore dalla parola precisa e fulminante, grande comunicatore, Bianchini coglie tra le storie della gente comune , quelle che gli sembrano più fantasiose , anche se vere e le trasforma con maestria in godibile letteratura.

Il romanzo è ambientato a Trieste, città dalla ‘scontrosa grazia’, per dirla con Saba. Dice l’autore:

‘Trieste è una città in cui mi piace sempre tornare, ma in cui faccio fatica ad andare. Mi sembrava inoltre che questa scelta alzasse l’asticella della difficoltà di raccontare questa storia, ambientandola appunto in una città così complessa come Trieste, una città-stato che ha regole sue, un suo linguaggio, in cui devi entrare in contatto con la gente discretamente’

Trama

Siamo alla fine degli anni '60, a Trieste. Angela non ha ancora vent'anni quando diventa madre, una mattina a Trieste alla fine degli anni Sessanta. Pasquale, il suo grande amore, è un "jeansinaro" calabrese, un mercante di jeans, affascinante e già sposato. Lui le ha fatto una promessa: "Se sarà maschio, lo riconoscerò". Angela fa tutti gli scongiuri del caso ma nasce una femmina: Emma. Pasquale fugge immediatamente dalle sue responsabilità, lasciando Angela crescere la bambina da sola insieme alla sua famiglia numerosa e sgangherata. I Pipan sono capitanati da un nonno che rimpiange il dominio austriaco, una nonna che prepara le zuppe e quattro zii: uno serio, un playboy e due gemelli diversi che si alternano a fare da babysitter a Emma. Lei sarà la figlia di tutti e di nessuno e crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui vive, in quella terra di confine tra cielo e mare, Italia e Jugoslavia. Fino al giorno in cui deciderà di mettersi sulle tracce di suo padre, e per lui questa sarà l'occasione per rivedere Angela, che non ha mai dimenticato.

L’AUTORE

Luca Bianchini è nato a Torino nel 1970 e ama scrivere in cucina. Con Mondadori ha pubblicato i romanziInstant love (2003), Ti seguo ogni notte (2004), la biografia di Eros Ramazzotti, Eros - Lo giuro (2005), Se domani farà bel tempo (2007), Siamo solo amici (2011),Io che amo solo te e La cena di Natale di Io che amo solo te (2013) - da cui sono stati tratti due film di grande successo -, Dimmi che credi al destino (2015) eNessuno come noi (2017), in uscita sul grande schermo, e So che un giorno tornerai in libreria da ottobre.