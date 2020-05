La Puglia protagonista in 'Istmo': il nuovo film di Carlo Fenizi disponibile su Chili

In prima visione assoluta, arriva su Chili Istmo. Un film, nell’anima e nel corpo, profondamente legato alla terra del suo regista Carlo Fenizi, la Puglia. A partire dalla società che lo ha prodotto, la pugliese Tejo, fino al set, tra Foggia e Lesina, animato da molte maestranze locali e da un cast ricco di attori pugliesi, fino al suo protagonista, l’attore barese Michele Venitucci (Tutto l’amore che c’è, Il seme della discordia, A Woman, Codice Rosso). Istmo segue le due vite parallele di Orlando, traduttore e “influencer”, nel labirinto rappresentato dalla sua stessa casa e il variopinto via vai di umanità che si muove dentro e fuori. Orlando è vittima e specchio di una società che unisce apparentemente ma di fatto ci separa inevitabilmente, è un’anima sospesa. Sospesa tra due generazioni, tra due esistenze, tra una solitudine autoindotta e claustrofobica e una tensione verso l’esterno, così come l’istmo, punto di confine sospeso tra due terre e due mari. Nel cast anche Caterina Shulha (Smetto quando voglio, La vita possibile, Cetto c’è, senzadubbiamente), Timothy Martin (Una Pura Formalità, Karol, un Papa rimasto uomo) e la pluripremiata star spagnola Antonia San Juan, nota in Italia per pellicole come Tutto su mia madre di Almodóvar e Amnèsia di Salvatores. Prodotto da Tejo, Istmo sarà disponibile su Chili dal 20 maggio.

Le maestranze del cast tecnico pugliese

Fotografia Sergio Grillo, suono Roberto Ugo Ricciardi, scenografie Anna Maria Cardillo, trucco Marilina Amoruso, aiuto regia Maria Antonietta Di Pietro

Il cast di attori pugliesi

Michele Venitucci, Mirna Kolè, Maria Rosaria Vera, Alessandra Carrillo, Assia Maselli, Yaimi Álvarez Chacò, Francesca Senapo. “In questo momento storico così delicato, il film rappresenta un ulteriore possibile spunto di riflessione sul valore delle relazioni autentiche e sul legame con la pienezza della vita”, ha dichiarato Fenizi.