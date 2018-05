A Foggia l’inaugurazione della nuova sede di ‘Donne in Rete’

Mercoledì 23 maggio 2018 alle ore 18,30 l'Associazione Donne in Rete inaugura la nuova sede sita in Via Matteo Luigi Guerrieri, n. 30. La serata è dedicata al tema ‘Riconosci la violenza e agisci con consapevolezza’

Durante l'inaugurazione della nuova sede si terrà un incontro sulla prevenzione della violenza. A chi parteciperà sarà donata una scatola di Disamorex, con l’obiettivo di fornire strumenti su come riconoscere la violenza e sfuggire alle situazioni a rischio.

Durante la serata, l’Associazione farà una riflessione sul 40° anniversario della legge 22 maggio 1978 n.194. Per approfondimenti su questo tema, l’articolo di Maria Teresa Santelli.