Dai ponti tibetani alle passerelle sospese: il GrandApulia si trasforma in parco avventura

Ponti tibetani, reti da uomo ragno, tronchetti, passerelle sospese e molto altro. Al GrandApulia, dal 23 marzo al 25 aprile, i bambini potranno divertirsi con ‘Adventure Park’, un percorso acrobatico di agilità ed equilibrio in ‘alta quota’ e in totale sicurezza e un labirinto di reti in cui districarsi con abilità per trovare l’uscita. Le due attrazioni saranno gratuite dal lunedì al venerdì, mentre sabato, domenica, festivi e prefestivi si potrà giocare dietro presentazione di uno scontrino minimo del valore di 10€ emesso da qualsiasi punto vendita del centro commerciale (nella stessa giornata) o dal Joka Village.

Per partecipare è necessario avere più di 5 anni, un’altezza compresa tra i 115 e i 160 cm ed un peso non superiore ai 60 kg. I bambini dovranno essere accompagnati e seguiti nel percorso da un adulto (senza fisicamente entrare nell’area), oltre che dai nostri esperti istruttori. Per ragioni di sicurezza i partecipanti verranno imbragati, dotati di caschetto protettivo e saranno istruiti con un briefing iniziale obbligatorio. L’attività potrà essere svolta contemporaneamente da 4 bambini per istruttore. I turni si susseguiranno ogni 20 minuti circa.