VIDEO | Il Giordano in Jazz sale al... Level 42: spettacolo con la band di Mark King

Nel quarto appuntamento del Giordano in Jazz, protagonisti i Level 42, storica formazione britannica capitanata dal bassista Mark King, che ha scelto Foggia come unica data italiana del proprio tour.

L'ennesima serata di prestigio, all'insegna della grande musica, nel corso della quale la band ha presentato i brani del suo ultimo album 'Eternity', oltre ai grandi cavalli di battaglia, come 'Starchild' (dall'album 'Level 42' del 1981), 'Running in the family' e 'Lessons in love' (entrambi tratti dall'album 'Running in the family' del 1987), 'The Chinese Way' (dall'album 'The Pursuit of accidents' del 1982) o 'Something about you' ('World Machine' del 1985).