A Foggia si celebrano i 40 anni dei laboratori Rocchi: il concerto di Antonella Ruggiero concluderà la serata

Festa per i 40 anni di attività in Capitanata dei “Laboratori Rocchi” domenica 7 luglio. All’interno della cornice della sala ricevimenti “Corte Corona” a Foggia, a partire dalle 18:30, l’evento ripercorrerà la storia quarantennale della “Rocchi Prelevatori”, azienda che si occupa di analisi chimiche e microbiologoiche per l’industria e l’ambiente. Nel corso della serata, che sarà condotta dal giornalista Antonello Abbattista, interverranno il dott. Paolo Rocchi, amministratore dell’azienda e il dott. Luigi Gallo, direttore della sede foggiana, i quali ripercorreranno la storia aziendale passata e recente, alla presenza di clienti, collaboratori e team aziendale, fra cui la dott.ssa Paola Lazzari e la dott.ssa Daniela Poggioli, rispettivamente responsabile del sistema qualità, e consulente gestionale del “Gruppo Rocchi”. Nell’occasione, verrà illustrato il volume “La raccolta Rocchi, oggetti di vita contadina e vecchi mestieri”. A concludere la serata il concerto dell’artista Antonella Ruggiero, cantautrice di fama internazionale.

LABORATORI ROCCHI – CENNI STORICI E AZIENDALI Oltre mezzo secolo di attività costituisce un patrimonio di esperienza decisamente raro per un laboratorio di analisi che ancora oggi vanta un pool di professionisti affidabili. Il “Laboratorio Rocchi dr. Eugenio” è stato fondato nel 1949 in Bazzano con lo scopo di fornire al settore agroalimentare un servizio di analisi privato ed indipendente. Il nucleo storico si è naturalmente sviluppato e oggi comprende due edifici con uffici, studi, laboratori chimici, fisici e laboratorio microbiologico e di biologia molecolare. Nel 1979 le prospettive di sviluppo dell’area meridionale si sono concretizzate con la fondazione nella città di Foggia, del centro di analisi e consulenza agroalimentare: “Rocchi Prelevatori”. Ad oggi, dunque, grazie alla sinergia tra le due realtà, i Laboratori Rocchi coprono con il proprio operato tutto il territorio nazionale, dal Nord al Cento-Sud Italia, offrendo consulenza sia in campo ambientale che alimentare. Flessibilità e dinamismo sono alla base dell’aggiornamento e dell’adeguatezza delle prestazioni: oggi i Laboratori Rocchi si rivolgono alle imprese agroalimentari, alla grande distribuzione, alle realtà commerciali e a tutto il settore ambientale, offrendo l’esperienza e la competenza di un organico formato da tecnici e professionisti abilitati e altamente specializzati. I Laboratori sono accreditati Accredia ISO 17025 e autorizzati dalle rispettive Regioni a svolgere attività di controllo alimentare su tutto il territorio nazionale. I referti analitici emessi possiedono valore legale grazie all’iscrizione agli Albi e ai Collegi professionali di competenza. Entrambe le Società garantiscono formazione continua e aggiornamento normativo in materia di sicurezza alimentare ed ambientale, l’attività di formazione e consulenza alimentare della Rocchi Prelevatori è certificata ISO 9001:2015. Laboratorio Rocchi dr. Eugenio s.r.l. in Bazzano (BO) e Rocchi Prelevatori s.r.l. in Foggia, nel rispetto della propria autonomia e indipendenza, operano sinergicamente per rispondere alle esigenze dei clienti a diffusione nazionale.