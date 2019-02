Da Sanremo a Foggia: Federica Carta ospite alla Mondadori

Riprendono gli appuntamenti musicali presso il Mondadori Bookstore di Foggia (Libreria Dante).

Il primo incontro in programma sarà quello con Federica Carta che giungerà a Foggia lunedì 25 Febbraio alle ore 18.00, presso il Mondadori Bookstore di via Oberdan (zona Teatro Giordano) per un “Instore” del suo nuovo album “Popcorn”, uscito la settimana scorsa.

La cantante incontrerà i suoi fan per firmare le copie del CD di “Popcorn”, già disponibile presso la libreria.

“Popcorn” rappresenta il “nuovo capitolo” del progetto artistico di Federica Carta. Dall’ultimo album “Molto più di un film” a “Mondovisione” – colonna sonora del film con Paola Cortellesi “La Befana Vien Di Notte” – Federica conferma una concezione “cinematografica” del suo percorso artistico. “Popcorn” contiene sette tracce, include “Senza Farlo Apposta” brano che presenta con Shade al 69° Festival di Sanremo, “Mondovisione” (colonna sonora La Befana Vien Di Notte), “Dove Sei” (new version –dall’album “Molto più di un film”), più quattro brani inediti.

Per avere l’accesso prioritario al “firmacopie” è necessario acquistare la copia del CD unicamente presso la sede del Mondadori Bookstore di via Oberdan a Foggia.