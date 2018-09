Da 'Amo' a 'Ti lascerò, Fausto Leali in concerto a San Marco in Lamis

13 partecipazioni al Festival e una vittoria in coppia con Anna Oxa con 'Ti lascerò'. A 50 anni dall'uscita di Deborah la voce black dello Stivale torna ed esibirsi in Capitanata, a San Marco in Lamis.



L'interprete di 'A chi', 'Amo' ed 'Io camminerò' si esibirà il 21 settembre nella città dei due conventi, in occasione della festa patronale di San Marco in Lamis.



Sul palco della villa comunale Fausto Leali porterà i successi della sua carriera e cover di lusso, tra cui 'Sempre e per sempre' di Francesco De Gregori e 'Gianna' di Rino Gaetano.