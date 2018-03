Mancano circa due mesi alla partenza del 'Le Vacanze' tour 2018 di Fabri Fibra, che condurrà il noto rapper marchigiano in giro per tutta Italia.

Venerdì 13 luglio Fibra farà tappa a Stornara, in occasione dello Stornara Rap Festival, in quella che (per ora) è l'unica tappa prevista nel sud Italia.