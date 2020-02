"Donne al cioccolato": laboratorio di pittura consapevole

Qual è il concetto di 'donna moderna'? Cosa spinge le ragazze di oggi a desidererare di essere influencer o casalinghe? Estremi a confronto in un brainstorming tutto al femminile (non femminista) per ascoltare cosa batte nel cuore di una ragazzina in crescita. E tra una tazza di cioccolata calda, pasticcini e musica rilassante, ci divertiremo a dipingere su tela il simbolo dell'essere donna che più ci rappresenta.

Quale sarà il tuo?



Ti aspettiamo l'8 Marzo, dalle 17.30 alle 19.30 presso nostra struttura di Via Alfieri 21.

Ingresso 12 euro. Prenotazione obbligatoria con saldo anticipato senza possibilità di rimborso ma con possibilità di cessione a terzi.

Info e prenotazioni 329/8089636