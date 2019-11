"Di Fabio in Frasca": a Foggia lo spettacolo di Greta Capppelletti con Fabio Paroni

Si intitola "Di Fabio in Frasca", il nuovo spettacolo di Greta Cappelletti con Fabio Paroni, rientrante nella stagione teatrale della Piccola Compagnia Impertinente.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 23 e domenica 24 novembre.

DI FABIO IN FRASCA



di Greta Cappelletti

con Fabio Paroni



Uno spettacolo che cade a pezzi come il suo protagonista: un uomo arrabbiato con sé stesso e calato in un vortice di grandi ambizioni, fallimenti, irresponsabilità.

In un ibrido tra stand up a microfono spento o monologo teatrale senza teatro, percorriamo una vita surreale tra cantanti indi, madri naziste e analisti psichedelici.

Di Fabio in frasca è un omaggio all’anarchia sopra ogni cosa, quella che permette all’interprete di vivere liberamente nonostante il lavoro, i sogni, le responsabilità. Nonostante tutto.

N.B. Questo spettacolo è ad alto tasso d’improvvisazione e le parole appena lette potrebbero non aver alcun valore.



FABIO PARONI



Fabio Paroni nasce a Milano il 25 dicembre del 1978. Dal 2002 al 2008 è attore presso la compagnia Teatri Possibili e prende parte a diverse produzioni per la regia di Corrado d’Elia, tra cui: Amleto, Romeo e Giulietta, Caligola, Macbeth, Cyrano. Dal 2012 nasce

la collaborazione con Paolo Faroni e dello spettacolo Grasse risate, lacrime magre portato in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano e, nel 2014 è diretto da Liv Ferracchiati in Ti auguro un fidanzato come Nanni Moretti. Sul web prende parte a diversi video firmati dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, insieme al debutto cinematografico Si muore tutti democristiani.



GRETA CAPPELLETTI



Nasce nel febbraio 1986. Vive e lavora a Milano, dove si diploma alla Scuola Civica Paolo Grassi come autrice. È finalista alla 53^ edizione del Premio Tondelli Riccione con il testo Camera oscura e, l’anno successivo, per Network Nuova Drammaturgia con il testo Persi. Nel 2015 nasce il sodalizio artistico con il regista e autore Liv Ferracchiati che firma la regia del suo primo testo Quattro anni fa mia cugina cadde da

una sedia e con il quale fonda la compagnia The Baby Walk. Qui lavora è co-autrice di Peter Pan guarda sotto le gonne, dramaturg di Stabat Mater e interprete in Un Eschimese in Amazzonia.

N. B. Per assistere agli spettacoli è necessario avere tessera associativa in corso di validità. Per associarsi o rinnovare la tessera è necessario compilare un modulo e versare una quota associativa di euro 2,00.

PER INFO E/O PRENOTAZIONI

info@piccolacompagniaimpertinente.com

320.62.12.489 - 0881.196.11.58

piccolo teatro impertinente

via Castiglione 49 - Foggia