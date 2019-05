Con “Cuori scatenati” si chiude la stagione di ‘Foggia a Teatro’

Comunicato stampa

5^ Rassegna “Foggia a teatro”

Teatro – Musica – Danza

ottobre 2018 – maggio 2019

E’ arrivato il momento del gran finale per la quinta rassegna “Foggia a Teatro” che tanto successo riscuote come sempre al Teatro del Fuoco, con spettacoli da tutto esaurito e frequenti repliche invocate dal pubblico di tutta la Capitanata.

L’epilogo, in programma venerdì 10 maggio (sipario ore 21), è affidato a un quartetto d’eccezione che sta ricevendo solo applausi e apprezzamenti nella loro lunga tournee italiana. Si tratta di Sergio Muniz, Diego Ruiz, Francesca Nunzi e Maria Lauria che saranno protagonisti di “Cuori scatenati”, una commedia che racconta di una coppia scoppiata da anni che si incontra clandestinamente per un’insensata ultima notte d’amore prima di suggellare il divorzio definitivo. Ma l’imprevisto non era stato calcolato, e così si scopre che gli amori finiti in realtà non finiscono mai. Uno spettacolo divertente e molto ritmato, con attori affiatati che si muovono su un testo dello stesso Diego Ruiz, ormai esperto nella scrittura di sceneggiature del genere.

E non poteva esserci degna conclusione per un cartellone dalla tradizione ormai consolidata, in grado di saper coniugare teatro, musica e danza, sempre con un occhio strizzato alla cultura e tradizione partenopea, anche per la sua capacità di spaziare su tutto il repertorio del divertimento, dalla commedia al musical e finendo all’operetta.

In effetti il cast di questa edizione è stato ancora una volta all’altezza delle aspettative fin da ottobre dell’anno scorso, con nomi di grande importanza del teatro italiano come Carlo Buccirosso, Mario Zamma, Alessia Fabiani, Gianni Ferreri, Veronica Maya, Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi, Sergio Muniz, Sebastiano Somma, oltre agli acclamati ritorni di Musical Ensemble e della Compagnia Italiana di Operette.

Informazioni:

Telefono: 0881-530840 o 333-2523400 o 333-7022800

www.chiccodimusica.it

chiccodimusica@libero.it