C'era una volta Telfener, il foggiano "precursore degli imprenditori globali" e progettista della ferrovia economica

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E’ stato presentato ieri pomeriggio, nella sala proiezioni della Biblioteca Provinciale, il libro della scrittrice e ricercatrice Giulia Marsan, sulla vita di Giuseppe Telfener, foggiano di origini tirolesi, vissuto nel 19esimo secolo. Telfener, visionario con lo sguardo rivolto agli Stati uniti d’America, fu, come è stato definito dalla scrittrice Marsan, un precursore degli imprenditori globali.

Trasferitosi dalla Val Gardena a Foggia, come anche le famiglie Peratoner e Sannoner (quest’ulitma tutt’ora presente a Foggia), e vissuto nel palazzo Marzano Tafuri, in via Arpi, nel 1869 vede realizzato il suo progetto di ferrovia economica sul tratto Lucera-Foggia.

Nel 1880 inizia la costruzione della linea ferroviaria in Texas, con manodopera esclusivamente italiana. Durante i lavori, per via di una serie di complicanze, la costruzione viene interrotta e finisce l’avventura americana di Telfener, ma l’impatto sulla storia e la cultura americana saranno tali che al foggiano verrà intitolata una città: Telferner, storpiatura del suo cognome.