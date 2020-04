Un compleanno speciale, che emozione per nonna Assunta: torta a sorpresa e l'abbraccio del personale del Don Uva

Compleanno in tempo di pandemia. Ma il personale dell'hospice 'Don Uva' di Foggia non ha dimenticato il giorno speciale della signora Assunta Fascio. Così, l'anziana è stata sorpresa dall'arrivo, in camera, di una torta, con tanto di candelina da spegnere. E l'emozione ha preso il sopravvento.

"La parola hospice fa un po' paura. Se invece si varca la soglia tutto cambia", scrivono dalla struttura. "Qui non si incrocia mai uno sguardo distratto, non trovi un cuore senza amore ma trovi umanità, sorrisi e voglia di far sorridere. Un abbraccio e una carezza giocano un ruolo fondamentale nel processo di cura, lo capisci dagli sguardi che ricevi, a volte più significativi di tante parole. Prendere la mano di un paziente e accarezzarla e magari anche vedere un lacrima che scende piano sul suo viso segnato ti rende un persona invincibile".

"Ora, nonostante tutto, con i nostri pazienti si creano delle relazioni nuove, strane, forse alle volte paradossalmente ancora più intime e intense rispetto a quelle di prima, prima dell’era Covid. Un sentito grazie a tutto il personale che, l'altro giorno, è stato vicino alla signora Assunta Fascio, nel giorno del suo compleanno. È stato difficile non abbracciare la nostra nonnina, ma dobbiamo rispettare le regole e augurarci che questo brutto periodo finisca presto, perché una vita senza abbracci e senza carezze non piace"