A Cerignola un convegno sulla prevenzione cardiovascolare

Da oltre 110 anni, i soci del Rotary sono impegnati a realizzare progetti che favoriscono lo sviluppo e la crescita della persona; la consapevolezza della cura della propria ed altrui salute è uno degli impegni della mission rotariana. Le malattie cardio vascolari sono, a tutt’oggi, la prima causa di morte nei paesi occidentali e principale causa di disabilità con rilevanti ricadute economiche nella nostra società.

Se ne parlerà l’8 dicembre in un convegno - Prevenzione cardiovascolare - Chi, come, quando - organizzato dal Club Rotary di Cerignola presso Villa Demetra con inizio alle ore 20,30. Il cittadino, titolare del diritto-dovere alla salute, potrà essere informato su come prevenire gli accidenti che riguardano l’apparato cardiovascolare; quando è necessario non trascurare l’alimentazione e gli stili di vita.

Medici, famiglie, scuole saranno protagoniste della riflessione scientifica che presenta un programma pensato per riflettere insieme sugli strumenti necessari a promuovere strategie di prevenzione che cominciano da giovanissimi ed un’azione da perseguire, in particolar modo, quando si parla di patologie legate a stili di vita non corretti.

Fare prevenzione è fondamentale.

Sottostimare è pericoloso.

Il convegno si propone di dare valore sociale ed economico proprio all’opera di prevenzione con la presenza di relatori autorevoli quali il prof. Natale Daniele Brunetti, professore associato di Cardiologia dell’ Università di Foggia; il dr. Vincenzo Raddato, cardiologo f. f. dell’U.O.UTIC - Cardiologia del P.O. Tatarella di Cerignola; il dr. Matteo Falco, medico di Medicina Generale in Cerignola.

Modererà la serata il dottor Francesco Dibiase , cardiologo ospedaliero del P.O. Tatarella , esperto in patologie dell’emocoagulazione.

A chiusura, il dott . Domenico Guercia, Presidente del Club Rotary di Cerignola illustrerà il service rivolto al Territorio e agli studenti degli istituti della media superiore di Cerignola .

La cittadinanza è invitata a partecipare