Foggia rende omaggio a Pino Daniele, De Piscopo ed Esposito incantano il Giordano: "Vive attraverso le sue canzoni"

Un concerto con elementi d’eccellenza della musica italiana, con due artisti della band di Pino Daniele. A Foggia. E per beneficenza.

'Un'orchestra per Pino Daniele' è stato il titolo della serata di musica e beneficenza organizzata dal Lions Club Foggia Host, il cui incasso è stato devoluto a favore di alcuni tra i più importanti progetti dell'associazione, ovvero un service nazionale, che servirà ad incrementare il servizio di addestramento e consegna gratuita dei Cani da Guida per non vedenti, donati ogni anno dal centro Lions di Limbiate, e al Centro polifunzionale di Casalnuovo Monterotaro, 15 anni fa semidistrutto dal terremoto che causò decine di vittime al vicino comune di San Giuliano di Puglia. Si tratta della terza edizione della rassegna 'Musica e solidarietà', che negli anni scorsi ha visto come protagonisti Peppino Di Capri e Dodi Battaglia. E per il prossimo anno è previsto un omaggio a Fabrizio De Andrè.

Protagonisti della serata, condotta da Gigi e Ross, sono stati la Molise Light Orchestra diretta dal maestro Antonello Capuano, e i grandi Tony Esposito e Tullio De Piscopo. Musicisti di grandissimo livello, nonché membri della band di Pino Daniele e suoi grandi amici. L'omaggio al cantautore partenopeo, scomparso improvvisamente nei primi giorni del 2015, è stata anche l'occasione per tracciare un piccolo ricordo dell'artista e amico.