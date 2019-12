Sherrita Duran con il suo Gospel Show protagonista del tradizionale concerto di Natale a Vieste

Sherrita Duran, con il suo Gospel Show, sarà la protagonista del tradizionale Gospel di Natale organizzato dal Comune di Vieste tramite l’Assessorato alla Cultura e al Turismo.

L’atteso evento ad ingresso gratuito, ormai divenuto una piacevole consuetudine, si terrà lunedì 23 dicembre, alle 20.30, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con le associazioni culturali musicali “Gargano Music” di Vieste, guidata da Andrea Vescera e Sandra Cardone, e “Suoni del Sud” di Foggia, con il suo referente Gianni Cuciniello, in cooperazione con il maestro Lorenzo Ciuffreda, che da anni lavorano in sinergia alla realizzazione di spettacoli e grandi eventi con l’intento di infondere nell’animo il calore e la spiritualità tipici della musica gospel, che riavvicina ai valori tradizionali che il Natale porta con sé e che troppo spesso la vita di tutti i giorni ci fa tralasciare: amore, solidarietà, fratellanza e altruismo.

Quello di quest’anno si annuncia come un altro concerto ricco di emozioni grazie a Sherrita Duran, voce gospel tra le più belle del panorama internazionale. Nata e cresciuta in California, dopo essersi esibita sui palcoscenici più prestigiosi degli Stati Uniti (da Los Angeles a New York), del Canada e dell’Europa, la cantante si è trasferita in Italia dove collabora con alcuni tra i più noti artisti quali, solo per citarne alcuni: Adriano Celentano, Gianni Morandi, i Maestri Fio Zanotti e Peppe Vessicchio. Nel febbraio scorso ha accompagnato sul palco del Festival di Sanremo, insieme al suo coro Gospel, il cantante Irama nella canzone “La ragazza con il cuore di latta”. Sherrita Duran è anche uno dei giudici nella trasmissione di Canale 5 “All Together Now” condotta da Michelle Hunziker e J-Ax.

Durante lo spettacolo di lunedì sera l’artista, con una voce calda come la sua California, interpreterà canzoni che toccano il cuore, perché per Sherrita, il Gospel non è solo un genere musicale, ma un’esperienza che attraverso le canzoni più conosciute e amate farà vivere una splendida serata e coinvolgerà il pubblico con l’energia che solo questo genere di musica riesce a esprimere. La voce di Sherrita, dal timbro morbido e vellutato, stupisce e rapisce l’ascoltatore al punto che il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz l’ha definita “un soprano acrobatico, una forza della natura capace di unire il bel canto alla musica black”.