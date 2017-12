Musica arte e solidarietà: la Chiesa di San Domenico ospita il concerto di Natale

Sabato 23 dicembre 2017 alle ore 20 nella splendida cornice della Chiesa di San Domenico in Foggia, si svolgerà il tradizionale concerto di musica sacra natalizia organizzato dall’Associazione “Cappella Musicale Iconavetere” al fine di raccogliere fondi da destinare all'associazione F.A.S.NE. (Foggia Amici per lo Sviluppo della Neonatologia). Costituita da genitori ed operatori sanitari l’associazione si propone di sostenere la ricerca e di garantire apparecchiature sempre più sofisticate per migliorare la qualità della assistenza ai neonati prematuri ricoverati nella Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale degli Ospedali Riuniti di Foggia, presso la quale ha sede l'associazione. Nel corso della serata di beneficenza, l’ Orchestra e il Coro della Cappella Musicale Iconavetere (preparati e diretti dal maestro Agostino Ruscillo), si cimenteranno con una pagina musicale divenuta un classico del periodo natalizio: l’Oratorio di Natale op. 12 di Camille Saint-Saëns (1835-1921), è il primo di quattro oratori, redatto nel tempo relativamente breve di undici giorni, dal 4 al 15 dicembre 1858, su testo latino, ed è destinato ad un coro di quattro voci miste, quintetto vocale, orchestra d’archi, arpa e organo. Il concerto prevede anche una ‘carrellata’ di canti natalizi tradizionali. L’evento di grande spessore sia per il programma che per gli esecutori, gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata