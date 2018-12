25 anni di Compagnia delle Opere a Foggia: domani si festeggia col Carosello, ingegno italiano

Si terrà domani, martedì 18 dicembre, a partire dalle ore 18.00, presso la Cantina 60passi dell’Agricola Ladogana, ad Orta Nova, l’evento conclusivo delle celebrazioni per i 25 anni di attività in provincia di Foggia della Compagnia delle Opere. Ad aprire la serata lo storytelling curato da Franco Liuzzi, docente di Comunicazione d’impresa all’Università di Bari “Carosello, ingegno italiano. 20 anni di Televisione e di Made in Italy”. Attraverso parole, filmati e immagini, Liuzzi racconta la storia di un’epoca in cui Carosello diventa rapidamente l’appuntamento delle famiglie italiane, al punto che quando carosello non va in onda, la sua assenza diventa motivo di allarme, come ad esempio per l’assassinio di J.F. Kennedy o in occasione della strage di Piazza Fontana.

“Il racconto di Carosello si muove sia lungo il fronte della creatività, con un’attenzione a mettere in evidenza lo sforzo dei carosellari impegnati a trovare soluzioni a volte geniali ed altre volte meno significative; che lungo l’asse di un Paese impegnato a uscire dalla guerra e proteso a costruire una nuova prospettiva economica“. Ancora oggi il Carosello è un’interessante rappresentazione dell’ingegno italiano e della capacità creativa, del genio e della tenacia che accomuna gli uomini e le donne impegnati nell’attività di impresa. A seguire saranno premiate alcune aziende associate da lungo tempo a Compagnia delle Opere e consegnato un premio alla memoria di Saverio Ladogana, imprenditore prematuramente scomparso nel 2017 e socio di Cdo Foggia.